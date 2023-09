"Mało mnie nie zabił". Pędził trasą S7 pod prąd, za nim radiowóz

- Jechałem akurat na wyjazd integracyjny, kiedy zobaczyłem auto jadące pod prąd lewym pasem. Początkowo myślałem, że to niemożliwe, żeby ktoś tak jechał, ale im bardziej się zbliżało, tym bardziej docierało do mnie, że coś jest nie tak. Nie było dużego ruchu, ale było trochę aut za mną, ja mogłem się schować między dwa na prawym pasie. Mało mnie nie zabił - relacjonował.

- Do tej pory myślałem, że takie rzeczy ogląda się tylko na filmikach w internecie, ale okazało się, że może się to przytrafić tak, jak mnie. Zaraz za nim jechał radiowóz (nieoznakowany - red.), więc dość szybko domyśliłem się, że to jakiś pościg, ale potwierdziło się to dopiero, kiedy znalazłem w sieci artykuł o tym zdarzeniu - dodał.