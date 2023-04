Wyprzedzał tiry pasem do skrętu. Później gwałtownie zahamował 

- Jak zaczynam wyprzedzać, to po pierwsze robię to w miejscu, w którym mogę, a po drugie upewniam się zawsze, czy jedzie za mną osobówka. Na pewno nikogo wtedy nie było, więc zdecydowałem się na ten manewr. Jechałem około 88/89 kilometrów na godzinę, wyprzedzanie było płynne i nie trwało długo. Nie spodziewałem się tego, co zauważyłem za chwilę. Kończyłem już wyprzedzać, a wtedy samochód osobowy wyprzedził dwie ciężarówki z prawej strony, pasem do skrętu. Jechał 150, może 200 kilometrów na godzinę, a później gwałtownie zahamował - relacjonował w rozmowie z Kontaktem 24 kierowca.