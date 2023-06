"Kiedy usłyszał, jaki mandat mu grozi, zbladł i osunął się na ziemię"

Zasłabł, gdy usłyszał kwotę mandatu

Około godziny 17.20 funkcjonariusze zatrzymali kierującego osobowym renaultem, który przekroczył dozwoloną prędkość o 55 kilometrów na godzinę. "Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kierujący na swoim koncie ma kilka wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości, a ostatnie pochodzi z zeszłego roku i kwalifikuje go do warunków recydywy, co wiąże się z podwojeniem kwoty mandatu do 3 000 złotych. Kiedy mężczyzna usłyszał, jaki mandat mu grozi, zbladł i osunął się na ziemię" - opisała sierżant sztabowa Dorota Wiatr-Kurzawa z radomskiej policji.