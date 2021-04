"Uderzył w policyjny samochód, dwóch funkcjonariuszy zostało poszkodowanych"

Na trasie S2 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i radiowozu. Jak podaje policja, pierwsze auto prowadził kierowca, który nie chciał zatrzymać się do kontroli. - 39-letni mężczyzna nie wyraził zgody na badanie alkomatem, dlatego został zatrzymany i zabrany na badanie krwi - mówi Karolina Kańka z komendy powiatowej.

Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński poinformował, że do zdarzenia doszło na węźle Opacz. - Z moich informacji wynika, że kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się do kontroli, a następnie wjechał w próbujący go zatrzymać radiowóz - przekazał Zieliński.