Prowadził ciężarówkę, miał ponad dwa promile. "W takim stanie chciał dostarczyć towar do Białorusi"

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu ciężarowego, który został zatrzymany na trasie S17 przez policjantów z garwolińskiej drogówki. W takim stanie mężczyzna chciał dostarczyć towar do Białorusi - przekazała rzeczniczka policji w Garwolinie podkomisarz Małgorzata Pychner.

Policjanci wyczuli alkohol

"Policjanci ruchu drogowego zatrzymali pojazd. Za kierownicą siedział 41-letni obywatel Turcji. Podczas kontroli policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że jedzie do Białorusi z towarem" - opisała podkomisarz Pychner.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy uprawnienia do kierowania i odholowali pojazd na parking na koszt właściciela. - Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - podsumowała policjantka.