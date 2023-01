Śmiertelne potrącenie pod Wołominem

Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze pomiędzy Starym Kraszewem a Helenowem. - Około godziny 18 doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym z udziałem samochodu dostawczego oraz pieszego. 28-letni kierujący fordem jechał w kierunku Helenowa. W miejscowości Rżyska doszło do potrącenia 54-letniego pieszego. Mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie niestety zmarł - poinformowała Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.