Rusza rozbiórka wiaduktu Marywilskiej. W weekend będzie zamknięta w obu kierunkach

W piątek wieczorem zacznie się rozbiórka wiaduktu Marywilskiej. Pierwszy etap prac będzie trwał do 24 października. Samochody i komunikacja miejska pojadą objazdami, również piesi muszą liczyć się z utrudnieniami i to w obu kierunkach.

Ruch na jezdni bocznej (wschodniej) ulicy Marywilskiej odbywać się będzie bez zmian. Natomiast jadący jezdnią główną (zachodnią) od strony Płochocińskiej dojadą nią najdalej do łącznika pomiędzy jezdniami ulicy Marywilskiej w rejonie przystanku Marcelin. Obowiązywać tu będzie nakaz skrętu w prawo i przejazd na jezdnię boczną Marywilskiej. Natomiast wyjazd z łącznika na jezdnię główną możliwy będzie wyłącznie w lewo - w stronę Płochocińskiej.

Komunikacja miejska na objazdach

Podczas prac, autobusy linii 176 i N64 kursować będą jedynie po południowej stronie przebudowywanego wiaduktu. Swoje kursy będą kończyć na przystanku Marcelin. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z76 kursująca, po północnej stronie wyburzanego obiektu. Autobusy pojadą trasą: Smugowa, Marywilska, Czołowa, Bohaterów, Ołówkowa, Parowozowa, Polnych Kwiatów, Mehoffera, Raciborska do pętli Choszczówka. Powrót linii zastępczej będzie odbywał się ul. Raciborską, Przytulną, Henrykowską, Raciborską i Mehoffera.

Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 133. Autobusy w porze nocnej (do godz. 1) będą kursowały trasą zmienioną. Z ul. Mehoffera skręcą na Modlińską w prawo, by ul. Klasyków, Bohaterów, Ołówkową, Parowozową, Polnych Kwiatów, dotrzeć na Choszczówkę, po trasie zbliżonej do niekursującej na tym odcinku linii 176.