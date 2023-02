Auto rozbite na drzewie. Pasażer zginął, 17-letni kierowca ranny

czytaj dalej

Prokuratura w Przasnyszu przesłuchała księdza, który jest podejrzany o naruszenie nietykalności cielesnej ucznia jednej ze szkół specjalnych na Mazowszu. Do incydentu doszło podczas lekcji religii. Nagrała to koleżanka chłopca. Duchowny nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.