Jeden nastolatek nie żyje, dwóch w szpitalu. Tragiczny wypadek w Runowie

W związku z tym dramatycznym zdarzeniem policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. - Warunki drogowe się zmieniły w nocy i miały wpływ na to co się stało. Prosimy kierowców by nie przeceniali swoich możliwości za kierownicą i dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze. To wszystko dla wspólnego bezpieczeństwa - powiedziała Gąsowska.