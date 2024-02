Wyprzedzał, gdy na przejściu byli ojciec z córką. O krok od tragedii

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie, na którym kierowca bmw w Rozalinie (Mazowieckie) wyprzedza lewym pasem na przejściu, mijając pieszych. Przez pasy przechodzili pan Kamil i jego córka. Do zdarzenia doszło przy jego posesji, gdzie ma zamontowaną kamerę. - To była bardzo niebezpieczna sytuacja - opisał.

Pan Kamil podzielił się z nami nagraniem niebezpiecznej sytuacji. Widać na nim, jak w okolicach przystanku autobusowego przechodzi razem z córką przez przejście dla pieszych. Jeden z kierowców zatrzymał się przed pasami. Drugi, jadący za nim, zdecydował się na manewr wyprzedzania. Kamera zarejestrowała, że kierujący bmw jechał z dużą prędkością. Gdy przejeżdżał przez pasy, od pieszych dzieliły go centymetry.

"Po prostu nie uważają"

- To ja razem z córką idziemy po tych pasach. Samochód zaczął wyprzedzać na wcześniejszym skrzyżowaniu i brał trzy auta na raz, także bardzo niebezpieczna sytuacja. My zachowaliśmy czujność. Niebezpieczne wypadki się zdarzają, ale o niektórych kierowcach w naszej miejscowości jest wiele nieprzychylnych komentarzy, bo po prostu nie uważają. Zdarzały się tutaj wypadki - skomentował zajście pan Kamil.

Wypadki w Polsce

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków drogowych. W 2023 roku, wg nieoficjalnych jeszcze danych, zginęło w nich 1669 osób, a 22 944 zostało rannych. Rok wcześniej były to odpowiednio 1896 i 24 743 osoby. W 9 na 10 wypadków winni byli kierujący pojazdami. Młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat mieli najwyższy wskaźnik liczby wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Przyczyną blisko 35 procent wypadków, które spowodowali, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Po zmianie przepisów o pierwszeństwie pieszych na przejściach, zabieraniu prawa jazdy za rażące przekroczenia prędkości oraz po podwyższeniu mandatów, statystyka kilku ostatnich lat pokazuje, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Jeszcze w 2019 roku ofiar śmiertelnych było 2909, o blisko 1300 więcej niż w 2023 r.