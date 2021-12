Ratusz upomina się o zwrot kosztów marszu narodowców. To blisko pół miliona złotych

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas wtorkowego briefingu podał, że ratusz już oszacował, ile kosztowało przygotowanie miasta do marszu narodowców. By zabezpieczyć jego trasę - usunąć kostkę, ławki, rowery czy kosze, które mogłyby posłużyć chuliganom jako broń - wydano blisko pół miliona złotych. Teraz ratusz stara się o zwrot kosztów od wojewody.

- Jeśli chodzi o koszty, to myśmy je dokładnie oszacowali. To 416 tysięcy złotych. W tej chwili sprawa została skierowana do sądu. Czekamy na orzeczenie. Jeżeli sąd się przychyli do naszego zdania, że wojewoda nie mógł tego typu decyzji podjąć i przerzucać kosztów na nas za swoją decyzję dotyczącą marszu, będziemy się domagali od wojewody zwrotu tych kosztów - powiedział Trzaskowski.