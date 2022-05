Ranny bielik na drodze pod Żurominem. Policjanci zawieźli go do lecznicy

Na trasie pomiędzy Olszewem a Dębskiem niedaleko Żuromina (Mazowsze) leżał ranny bielik, któremu groziło potrącenie przez nadjeżdżające samochody. Z pomocą przyszli miejscowi policjanci. Zabezpieczyli drapieżnego ptaka i przewieźli go do lecznicy.

W środę do dyżurnego żuromińskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który powiadomił, że na drodze gminnej między Olszewem a Dębskiem znajduje się duży drapieżny ptak, mający wyraźne problemy z poruszaniem.

Zabezpieczyli odcinek drogi, by nie wpadł pod koła aut

Jak się okazało, był to bielik. Policjanci zabezpieczyli odcinek drogi, by drapieżnik nie wpadł pod koła przejeżdżających samochodów. - Mundurowym udało się przemieścić bielika na pobliskie pole. Próbował poderwać się do lotu, ale każda próba kończyła się niepowodzeniem – zrelacjonował rzecznik policji w Żurominie Tomasz Łopiński.