Rafał Trzaskowski zabrał głos w sprawie tragicznego wypadku

"Nie zabierałem głosu wcześniej, bo chciałem poznać wszystkie fakty. Emocje - najbardziej szlachetne - nie sprzyjają procesowi podejmowania decyzji, ale jak tylko dotarła do nas ta tragiczna informacja, zleciłem zebranie wszystkich danych na temat wypadku. Już w niedzielę nakazałem przygotowanie pełnej analizy i planu działań, które możemy podjąć, żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych na warszawskich ulicach. Także na ul. Sokratesa. Poleciłem również przesunąć pieniądze w budżecie tak, by przeprowadzić gruntowną modernizację tej ulicy" - napisał Trzaskowski. Ale nie określił, co konkretnie jak zmieni się Sokratesa.

"Nie wszystko zależy od władz miasta"

Zapewniał, że miasto podchodzi do tego tematu z pełną powagą i wyliczył, że w Warszawie liczba wypadków spada. "W 2013 r. było ich 45, w ubiegłym roku – 24. Nie piszę tego, żeby Was przekonać, że jest dobrze, bo wiem, że to o te 24 przypadki za dużo. W Warszawie nikt nie powinien ginąć na drodze" - napisał Rafał Trzaskowski. Zastrzegł też, że "nie wszystko jednak zależy od władz miasta", dlatego będzie apelował do rządu o zmianę przepisów dotyczących fotoradarów.