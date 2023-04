Jechał pod prąd trasą szybkiego ruchu. Zginął. Policja szuka świadków wypadku pod Radzyminem

Policjanci z Wołomina poszukują osób, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku pod Radzyminem, do którego doszło w nocy 25 marca. Kierowca kii, jadąc pod prąd trasą S8, zderzył się z volkswagen golfem. Jedna osoba zmarła, a dwie zostały ranne.

Śledztwo dotyczy wypadku do którego doszło 25 marca 2023 roku około godziny 2.45 w miejscowości Ciemne, niedaleko Radzymina, na trasie S8. Na jezdni jednokierunkowej w kierunku Wyszkowa kia, poruszająca się pod prąd, zderzyła się z samochodem marki Volkswagen Golf. - Kierującego kią do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala trafiły również dwie osoby z volkswagena - informował wówczas Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.