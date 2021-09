"Spychał innych kierowców do rowu, a piesi musieli przed nim uciekać z przejść"

W weekend policjanci z radomskiej drogówki zatrzymali po pościgach dwóch pijanych kierowców. Jak informują, jeden z nich uciekał przed funkcjonariuszami jadąc pod prąd, spychając inne pojazdy do rowu, a pieszych z przejść. Jak się okazało, już wcześniej stracił prawo jazdy za jazdę po alkoholu.

"W pewnym momencie 50 metrów przed nimi zatrzymał się mercedes, który gwałtownie zahamował, a następnie zawrócił. Podejrzewali, że kierowca zareagował tak na ich widok, ponieważ musi mieć coś na sumieniu, więc podjęli pościg za autem. Kierowca nie reagował na wydawane mu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Policjanci zrównali się z mercedesem, który nagle skręcił w zjazd do jednego z barów, prawie uderzając w policyjny motocykl. Mężczyzna wjechał między domki do wynajęcia i tam chciał się ukryć przed mundurowymi" - relacjonuje biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji.