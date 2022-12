Zderzenie dwóch ciężarówek. "Pozostałości rozsypały się na 200 metrów"

We wtorek w nocy dwa pojazdy zderzyły się na trasie S8, na wysokości Puchał. - Na 7 kilometrze, w kierunku Krakowa doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Pozostałości rozsypały się na długości około 200 metrów, co spowodowało całkowitą blokadę jezdni. Nie było osób poszkodowanych - przekazał Karol Kroć ze straży pożarnej w Pruszkowie.