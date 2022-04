Zderzenie trzech aut na S8. Jedna osoba zabrana do szpitala

W miejscowości Puchały koło Raszyna zderzyły się trzy samochody osobowe. Jak poinformowała straż pożarna, jedna osoba została zabrana do szpitala. Są utrudnienia.

Do wypadku doszło na trasie S8 w Puchałach na jezdni w kierunku Warszawy. - Zderzyły się trzy auta osobowe. W wyniku zderzenia poszkodowana została jedna osoba. Przetransportowano ją do szpitala. Do akcji ratowniczej zadysponowano trzy nasze zastępy. Aktualnie na miejscu pozostał jeden, który zabezpiecza czynności policji i służby drogowej - poinformował Karol Kroć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.