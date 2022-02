Zasnął za kierownicą na środku drogi. Policja: był nietrzeźwy

czytaj dalej

Mężczyzna dwa razy spotkał się z poznaną przez portal randkowy kobietą. Ona nie chciała kontynuować znajomości, on nie potrafił się z tym pogodzić, więc - jak podaje policja - skłonił innego mężczyznę do spotkania z nią. Następnie przyszedł na nie sam. Wtedy do akcji wkroczyli ursynowscy policjanci.