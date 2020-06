Śmiertelny wypadek w Pruszkowie. Nie żyje 36-letni motocyklista

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 22 przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej z Bohaterów Warszawy i Tuwima. - Kierująca suzuki wykonywała manewr skrętu w lewo i doszło do zderzenia z motocyklistą, który jechał prosto. W wyniku zderzenia motocyklista zmarł - poinformowała Marta Słomińska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.