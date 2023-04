Zmarła dziewczynka potrącona na przejściu w Pruszkowie. Zarzut dla kierującej autem

Nie żyje 10-latka potrącona we wtorek na przejściu dla pieszych w podwarszawskim Pruszkowie. Jak dowiadujemy się w prokuraturze, kierująca, która spowodowała wypadek, została przesłuchana i usłyszała zarzut.

O wypadku informowaliśmy na tvnwarszawa.pl we wtorek. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Plantowej i Wojska Polskiego. Według wstępnych informacji przekazanych wówczas przez służby, dziewczynka miała siedem lat. W rzeczywistości miała 10. Policja podawała, że kierująca samochodem osobowym marki Audi potrąciła dziecko "na przejściu dla pieszych". - Dziewczynka została zabrana do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierującą przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, była trzeźwa - informowała Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.