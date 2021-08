Auto uderzyło w bariery na A2 pod Pruszkowem

Kierowcy jadący w stronę Warszawy utknęli w korku na autostradzie A2, pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. Na wysokości miejscowości Gąsin doszło do kolizji. Policja podaje, że kierująca bmw uderzyła w bariery energochłonne.

Do zderzenia doszło około godziny 19. - W zderzeniu brało udział bmw. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wyniku niedostosowania swojej jazdy do panujących warunków atmosferycznych, kierująca straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Została na miejscu przebadana, ale nie będzie zabierana do szpitala. Była trzeźwa - informuje Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.