W ostatnich tygodniach do protestów rolniczych doszło w co najmniej 14 krajach Unii Europejskiej. W Belgii ulice zablokowano maszynami rolniczymi - do Brukseli wjechało co najmniej tysiąc ciągników. Zorganizowane zostały również demonstracje na wybranych przejściach granicznych. We Francji rolnicy zablokowali około 100 głównych dróg w kraju. W Niemczech zorganizowali wielotysięczną demonstrację w Berlinie, a okolice Bramy Brandenburskiej zaroiły się od traktorów.

Do podobnych scen doszło w Litwie, Włoszech, Rumunii, Grecji, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Irlandii, Węgrzech, Czechach..