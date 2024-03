W czwartek rano w kilku miejscach wokół Warszawy rolnicy wciąż blokowali drogi dojazdowe. Największe utrudnienia czekały na kierowców w miejscowościach: Zakręt, Mory, Wiązowna i Emilianów. Po godzinie 10 ciągniki odjechały a ruch wrócił do normy.

O utrudnieniach informowała Komenda Stołeczna Policji. Jak podawała, od środy trwał protest rolników w miejscowości Zakręt. Rondo przy DK92 i S17 było zablokowane aż do czwartkowego poranka. Policjanci kierowali samochody na wyznaczone objazdy. W Zakręcie rolnicy zostali zgodnie z planem do godziny 10. "Protest rolników w miejscowości Zakręt dobiegł końca. Ciągniki zjechały z ronda DK92 i S17. Przywrócony został normalny ruch pojazdów" - podała po godzinie 10 na X Komenda Stołeczna Policji.

Objazdy dla kierowców poprowadzone drogami lokalnymi obowiązywały także w Emilianowie . Tam rolnicy blokowali węzeł Wola Rasztowska . I w tym przypadku policja napisała, że ruch wrócił do normy po godzinie 10.

W powiecie otwockim na węźle Wiązowna protestujący rolnicy byli na trasie S17 w kierunku do Warszawy . "Przywracany jest już normalny ruch pojazdów od Kołbieli w kierunku Warszawy" - zapewniono o 10.30 w policyjnym komunikacie.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl przekazał wcześniej, że rolnicy byli jeszcze w kilku newralgicznych punktach. Na S17 w kierunku Warszawy policjanci kierowali na objazd przez Kołbiel. - Nie ma też dojazdu do Południowej Obwodnicy Warszawy od strony S17. W miejscowości Zakręt rolnicy jeszcze nie wiedzą, do kiedy będą protestować. W Morach będą blokować jezdnię do godziny 10 - relacjonował rano nasz reporter.