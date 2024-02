Protest rolników na Mazowszu. Mapa utrudnień

Na Mazowszu kierowcy mogą m.in. zostać zatrzymani przez rolników przy Mińsku Mazowieckim - między Trzebuczą, na fragmencie A2 i drodze krajowej numer 92 od Kałuszyna do Stojadeł i na drodze krajowej numer 50 do ronda Arynów. Utrudnienia mogą dotknąć też podróżujących od Kacic koło Pułtuska na drodze krajowej numer 61 przez Serock i Wierzbicę do Jabłonnej.