Rolnicy nadal protestują. Blokady na mazowieckich drogach

czytaj dalej

Rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata - taki wyrok usłyszał we wtorek Jarosław M., właściciel firmy, która organizowała wycieczkę do Medjugorie latem 2022 roku. W jej trakcie doszło do tragicznego wypadku. Na autostradzie w Chorwacji autokar z polskimi turystami wpadł do rowu, zginęło 12 osób.