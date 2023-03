Protest górników przed siedzibą Komisji Europejskiej

Protest przeciwko dyrektywie metanowej

"Tym razem chodzi o dyrektywę metanową. Ma ona zacząć obowiązywać od roku 2027. Normy w niej zawarte przewidują, kary za emisję metanu powyżej 5 ton na 1000 ton wydobytego węgla. W roku 2031 normy te mają być jeszcze ostrzejsze i wynosić 3 tony na 1000 ton węgla. Co to oznacza dla polskich kopalń? Ich likwidację" - czytamy w zapowiedzi protestu. Jak wskazują organizatorzy, "praktycznie żadna z polskich kopalń, nie jest w stanie spełnić tych norm".

"Większość z naszych kopalń, to kopalnie metanowe i przy wydobyciu 1000 ton węgla, emitują od 8 do 14 ton metanu. Jak z tego widać niemal 90 procent polskich kopalń nie będzie w tanie spełnić tych unijnych restrykcji. Dotyczy to zarówno kopalń wydobywających węgiel energetyczny (PGG, Tauron Wydobycie), jak i wszystkich kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wydobywających węgiel koksowy" - zauważają górnicy. Oceniają, że dyrektywa doprowadzi do zamknięcia kopalń i "zniszczone będą dziesiątki tysięcy miejsc pracy".