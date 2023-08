Problemy na budowie tramwaju do Wilanowa. Spór o kanalizację

Spór o sieć kanalizacyjną

Chcą przejęcia sieci przez wodociągowców lub miasto

Jak podkreśliła, Polnord, czyli spółka należąca obecnie do Cordia Polska deklaruje gotowość do porozumienia w sprawie przejęcia sieci przez wodociągowców lub miasto. Zaznaczyła, że Polnord do tej pory "ponosi wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem infrastruktury, która służy ok. 20 tys. mieszkańców Warszawy, nie otrzymując za tę działalność żadnego wynagrodzenia".