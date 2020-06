Próba zatrzymania i kolizja. Akcja CBŚP w Wawrze

Do zdarzenia doszło przed godziną 10 w Wawrze, na ulicy Lucerny. - Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji próbowali zatrzymać mężczyznę. W trakcie akcji doszło do kolizji - przekazała Iwona Jurkiewicz rzeczniczka biura. Jak dodała, mężczyzna, który miał być zatrzymany, został teraz przewieziony do szpitala na badania. - Śledztwo jest w toku, nie zdradzamy więcej szczegółów - powiedziała.