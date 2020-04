Jedna osoba ranna w zderzeniu trzech aut na Wale Miedzeszyńskim

Utrudnienia relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - To klasyczne najechanie. Kierowca seata uderzył w tył toyoty, a ta z kolei w mazdę. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Otwocka - przekazuje. I dodaje, że na miejsce przyjechały dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.

Policja potwierdza, że doszło do zdarzenia. - Zderzyły się trzy samochody osobowe. Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 14. Policjanci dopiero przyjechali na miejsce - mówi Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. I dodaje, że jedna osoba została ranna. - To kierowca toyoty, który został zabrany do szpitala. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi - przekazuje policjant.