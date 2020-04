Załoga karetki zablokowała kierowcę opla. Policja: miał trzy promile

Zabrali mu kluczyki

Informacje potwierdza nam policja. - Funkcjonariusze są na miejscu. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna miał prawie trzy promile alkoholu we krwi - mówi Anna Kędzierzawska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Prywatna karetka jechała do zgłoszenia, ale jej załoga podejrzewała, że kierowca opla może być pijany. Zabrała mężczyźnie kluczyki - relacjonuje policjantka. I dodaje, że jeszcze nie ma decyzji, co stanie się z kierowcą. - Trwają jeszcze czynności - wskazuje Kędzierzawska.