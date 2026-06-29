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Ulice

Prace tramwajarzy, drogowców i ciepłowników. Wakacyjne utrudnienia w stolicy

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Wyremontują łącznicę przy Nowym Zjeździe
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa/Facebook
W trakcie wakacji będą zmiany w ruchu i kursowaniu autobusów. Tramwajarze już rozpoczęli remont na węźle Kino Femina. Z kolei drogowcy wyremontują wjazd na Most Śląsko-Dąbrowski, a ciepłownicy przebudują podziemną komorę pod ulicą Leszno.

W wakacje tramwajarze wymieniają szyny, rozjazdy i zwrotnice na węźle Kino Femina, czyli skrzyżowaniu Alei "Solidarności" z Aleją Jana Pawła II. Wyremontują też przystanki i ułożą nowy asfalt na przejazdach przez tory.

W związku z pracami wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy nie przejadą na skrzyżowaniu przez tory tramwajowe, korzystają z tymczasowych zawrotek: przy kościele Narodzenia NMP, przed ulicą Nowolipie, przy sklepie spożywczym i przed ulicą Ogrodową.

Prace na węźle Kino Femina
Prace na węźle Kino Femina
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Zamknięte są przejścia dla pieszych po wszystkich stronach skrzyżowania. Tymczasowe zebry i przystanki autobusowe zostały wyznaczone trochę dalej. 

Tramwaje na objazdach

Tramwaje jeżdżą przez skrzyżowanie pomiędzy Placem Bankowym a Rondem ONZ i zatrzymują się na tymczasowych przystankach przy kościele Narodzenia NMP. Składy nie kursują Aleją "Solidarności" od Kercelaka do Feminy oraz Aleją Jana Pawła II od Stawki do Feminy.

Z zajezdni nie wyjechały tramwaje linii: 9, 13, 19, 23, 25, 33 i 77. Zmieniły się trasy linii: 1, 16, 17, 18, 20, 26 i 67. Uruchomione zostały tramwajowe linie uzupełniające: 63, 73 i 76. Pasażerów wożą też autobusy zastępcze Z26 i Z33. Dla nich wytyczono buspasy w Alei Jana Pawła II.

Wjazd na Most Śląsko-Dąbrowski do remontu

Drogowcy wyremontują wjazd na Most Śląsko-Dąbrowski. Po remoncie wróci kamienna kostka, a piesi przejdą nowymi chodnikami.

Jakie będą zmiany w ruchu w czasie robót? W środę, 1 lipca rano, zostanie zamknięty wjazd z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Objazd wyznaczono Wisłostradą oraz ulicami: Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską do Mostu Gdańskiego.

Od soboty, 4 lipca, autobusy linii turystycznej 100 pojadą: Międzyparkową, Słomińskiego, Mostem Gdańskim, Starzyńskiego, Jagiellońską oraz św. Cyryla i Metodego.

Wyremontują łącznicę przy Nowym Zjeździe
Wyremontują łącznicę przy Nowym Zjeździe
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Prace ciepłowników na ulicy Leszno

Przez półtora miesiąca kierowcy przejadą ulicą Leszno tylko w jednym kierunku. Początek prac w czwartek, 2 lipca.

Jakie będą zmiany w ruchu? Jezdnia w kierunku Górczewskiej będzie zamknięta za skrzyżowaniem z Karolkową. Objazdy w stronę Bemowa będą prowadziły ulicami: Okopową lub Karolkową do Żytniej i Młynarskiej, a także Aleją "Solidarności" do Młynarskiej.

Autobusy linii 190 w kierunku pętli Znana lub Osiedla Górczewska pojadą Aleją "Solidarności" i Młynarską.

Prace ciepłowników na ulicy Leszno
Prace ciepłowników na ulicy Leszno
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Kongres na stadionie

Od piątku do niedzieli, od 3 do 5 lipca, na stadionie Legii odbędzie się Kongres Świadków Jehowy. Przez trzy dni kierowcy nie przejadą ulicą Łazienkowską, od Ronda Sedlaczka do Czerniakowskiej.

Autobusy linii: 107, 159, N33 i N83 będą kursowały objazdem ulicami Myśliwiecką i Szwoleżerów.

Kongres na stadionie Legii
Kongres na stadionie Legii
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty drógKomunikacja Miejska
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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