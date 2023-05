Wymusił pierwszeństwo, nie miał prawa jazdy. Drugi kierowca wjechał do rowu

czytaj dalej

Kobieta jechała z dużą prędkością torowiskiem tramwajowym, straciła panowanie nad autem, skończyło się karambolem. Skutki? 10 aut rozbitych, sześć osób przetransportowanych do szpitali, wiele godzin utrudnień w centrum. Okoliczności karambolu, do którego doszło w grudniu ubiegłego roku na Marszałkowskiej, wyjaśniali policjanci. Jak ustaliliśmy, sprawa nie trafi do sądu, a kobieta zostanie ukarana grzywną.