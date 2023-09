Spowodował kolizję, uciekał przez dwa powiaty. "Przyznał się, że zażył narkotyki"

Kierowca uciekał po tym, jak spowodował kolizję w miejscowości Skępe na Mazowszu. Policja ścigała go przez dwa powiaty, aż do momentu, w którym musiał stanąć z powodu przebitej opony. Okazało się, że 20-latek był pod wpływem narkotyków.

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę. Około godziny 13 oficer dyżurny sierpeckiej komendy przekazał patrolom komunikat o uciekającym sprawcy kolizji drogowej z miejscowości Skępe, który jechał w kierunku Sierpca.

Stwarzał niebezpieczeństwo na drodze

Jak dodała, mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący kią nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Uciekał w kierunku Żuromina, łamiąc kolejne przepisy i stwarzając niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. - Oficer dyżurny sierpeckiej komendy przekazał informacje o pościgu do jednostki w Żurominie. Dyżury żuromińskiej policji natychmiast skierował na trasę pościgu patrol drogówki i policjantów prewencji. Istniało duże prawdopodobieństwo, że mężczyzna może mieć inne przewinienia na sumieniu - zaznaczyła policjantka.

Przyznał się, że zażył narkotyki i wsiadł za kierownicę

W trakcie kontroli w portfelu mężczyzny policjanci znaleźli torebkę z białym proszkiem. 20-letni mieszkaniec powiatu płockiego został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Od kierującego została również pobrana krew do badań na określenie stężenia narkotyków w organizmie.

- Podejrzany usłyszał zarzuty, które dotyczyły przestępstwa posiadania substancji psychotropowych i niezatrzymania się do kontroli drogowej. 20-latek przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz do tego, że zażył narkotyki i wsiadł za kierownicę - wskazała aspirant Krukowska.