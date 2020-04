Ciężarówka na boku, ponad 20 żołnierzy poszkodowanych. Prokuratura bada okoliczności wypadku

Jak dodaje, do zderzenia doszło na środku skrzyżowania. - Było tak silne, że pojazd ciężarowy wjechał do rowu i przewrócił się na lewy bok - podkreśla.

27 osób potrzebowało pomocy lekarzy

Z informacji przekazanych nam przez rzeczniczkę wynika, że dwóch pasażerów ciężarówki zabrano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowe do szpitali w Warszawie. Pięć osób - w tym kierowca i pasażer citroena - trafiło na badania do szpitala w Ostrołęce, kolejne 17 osób do Ostrowi Mazowieckiej oraz trzy do Wyszkowa. Oznacza to, że spośród 29 uczestników wypadku, 27 osób wymagało pomocy lekarskiej. Jak zaznaczyła Łukasiewicz, 25 osób po badaniach zostało wypisanych do domów.