Hałas z obwodnicy. Wawer i Wilanów walczą o zmianę nawierzchni. Rada Warszawy zapowiada wsparcie

Rada Warszawy ma w czwartek przyjąć stanowisko w sprawie hałasu z Południowej Obwodnicy Warszawy. - Będziemy apelować do GDDKiA o podjęcie niezbędnych działań, a do pana prezydenta o przygotowanie i zrealizowanie pomiarów hałasu - zapowiedział Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący rady.

Podobne uwagi ma na temat ekranów: - W Wawrze według decyzji środowiskowej z 2011 roku powinno być zrealizowanych około 63 tysięcy metrów kwadratowych ekranów. Następnie w 2012 roku zmieniły się przepisy i zgodnie z koncepcją programową w 2014 roku było to już tylko 58 tysięcy metrów kwadratowych, a po optymalizacjach wykonawcy w 2017 niecałe 23 tysiące metrów kwadratowych. Do tego zastosowano ekrany, które odbijają a nie pochłaniają hałas.

Uwagi od 800 mieszkańców

Podobnie oceniła wawerska radna Barbara Wielowieyska. - W sumie zwróciło się do mnie ponad 800 mieszkańców. Zgłoszono ponad 30 ulic z kilkunastu osiedli mieszkaniowych Wawra, ze Zbójnej Góry, Aleksandrowa, Falenicy, Radości, Miedzeszyna, osiedla Tawułkowa, Celulozy, Polany Wawer, Zakątka Wawer, Nadwiśla, Zakątka Sosnowego, Traktu Lubelskiego. Mieszkańcy są oburzeni, rozżaleni, załamani tym co się stało. W wielu miejscach wskazują na całkowity brak ekranów akustycznych, w innych ekrany są poprzerywane lub za niskie, w innych dźwięk odbija się od ekranów lub estakad i atakuje zabudowę mieszkaniową po drugiej stronie trasy - wymieniała.

Z kolei według Dariusza Godlewskiego, wykładowcy z Politechniki Warszawskiej przede wszystkim należy dbać o to, aby zmniejszyć natężenie powstającej fali dźwiękowej, czyli źródła hałasu. - Rodzaj nawierzchni wpływa na poziom powstającego hałasu. Każdy adept drogownictwie wie, że nawierzchnie betonowe należą do nawierzchni głośnych o średnim poziomie hałasu 10 dB większym niż ciche nawierzchnie bitumiczne - to znaczy hałasem zwiększonym dziesięciokrotnie. Skandalem jest, że GDDKiA zastosowała w obszarach aglomeracji i gęstej zabudowy nawierzchnię betonową. Jest to sprzeczne z logiką a także z wydaną dla tego obiektu decyzją środowiskową - ocenił.