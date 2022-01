Po serii dziwnych zachowań w tunelu POW, drogowcy przypominają, jak bezpiecznie z niego korzystać

O czym pamiętać przy wjeździe do tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy? Co zrobić, gdy w trakcie jazdy zepsuje nam się samochód albo natkniemy się na wypadek? Na te pytania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada w wideoporadniku dla kierowców. Zebrano w nim najważniejsze zasady bezpiecznej jazdy.

W pierwszej części drogowcy przypominają, że przy wjeździe do tunelu należy zdjąć okulary przeciwsłoneczne i nastawić radio na pasmo nadające komunikaty drogowe. Trzeba też pamiętać o zachowaniu prędkości zgodnej z obowiązującymi ograniczeniami (w tunelu POW to 80 km/h, co kontrolują kamery odcinkowego pomiaru prędkości) oraz o stosowaniu się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej (może się zdarzyć, że kierowcy natką się na czerwone przed wjazdem na trasę, jeśli w tunelu będzie korek lub wypadek). Ważna jest też odpowiednia odległość pomiędzy naszym autem a poprzedzającym nas pojazdem - nie powinna być mniejsza niż 50 metrów.