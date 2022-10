Duże ciężarówki mogą jeździć POW całą dobę. Zakaz nie wróci do końca roku

Tuż po otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy samochody ciężarowe o masie powyżej 16 ton nie mogły korzystać z ekspresówki w trakcie porannego (od godziny 7 do 10) i popołudniowego szczytu (od 16 do 20). Ograniczenia dotyczyły odcinka pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. Na początku sierpnia zakaz został zniesiony na dwa miesiące. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że wydłuża ten okres do końca 2022 roku. Oznacza to, że ciężarówki mogą korzystać z trasy przez całą dobę.