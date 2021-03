"Ile potrzeba jeszcze podobnych tragedii, żeby coś się zmieniło?" Aktywiści zaprezentowali raport o wypadkach

- Jak zsumujemy wszystkie osoby, które zginęły w wypadkach drogowych oraz te, które są ranne, czasem bardzo ciężko, to mamy skalę, która jest porównywalna do takich miast, jak mieszkańcy Otwocka czy Ciechanowa - mówił podczas konferencji prasowej Jan Mencwel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Aktywiści przedstawili postulaty, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach, a także zaprezentowali raport "Ofiary prędkości".

Jak sprecyzował, chodzi o zmiany dotyczące pierwszeństwa dla pieszych przed zebrami oraz zmiana limitu prędkości w nocy do 50 km/h.

- Ale to jest zdecydowanie za mało. Bardzo nie chcemy, żeby na tym się skończyło, żeby znów zapanowała znieczulica na punkcie tego, jak tragiczna jest sytuacja na polskich drogach, więc dziś przedstawiamy nowe dane, naszym zdaniem wstrząsające, które powinny skłonić polityków do działania – stwierdził Mencwel.

57 miliardów złotych za wypadki

Stwierdził, że jeżeli chodzi o liczbę wypadków na drogach, Polska jest na trzecim miejscu od końca w Unii Europejskiej. – Polskie drogi to drogi śmierci. Gorzej jest tylko w Rumunii i Bułgarii i to się od wielu lat nie zmienia – powiedział.

Jan Mencwel zwrócił również uwagę, że w 88 procentach sprawcami wypadków śmiertelnych na drogach są kierowcy samochodów. – Po trzecie, co jest bardzo ważne, główną przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość. Oficjalne dane dotyczące sytuacji na polskich drogach pokazują, że kierowcy przekraczają prędkość w 85 procentach przypadków na przykład, jeżeli w terenie zabudowanym dojeżdżają do przejścia dla pieszych. Nadmierna prędkość, która zabija, to jest problem, którym nikt nie chce się zająć – uznał.