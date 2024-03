W niedzielę, 24 marca, odbędą się 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski oraz towarzyszący mu New Balance Bieg na Piątkę. Utrudnienia rozpoczęły się już w piątek. Utrudnień będzie więcej, bo na niedzielę zaplanowano w stolicy także klika przemarszów.

W tym roku start półmaratonu nastąpi w nowym miejscu: przy wjeździe na most Poniatowskiego, od strony ronda Waszyngtona. Trasa jest urozmaicona i szybka – biegaczy zobaczymy w Śródmieściu, ale także na Żoliborzu, Bielanach i obu Pragach.

W niedzielę, 24 marca od godziny 7, mostem Poniatowskiego nie będą kursowały tramwaje, a w godzinach 8-13 przeprawa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu.

O godzinie 11 wystartują półmaratończycy. Początek trasy to długa prosta – przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie do ronda Dmowskiego (jezdnia północna będzie wyłączona z ruchu w godzinach 10:30-12:00).

Ze Śródmieścia przez Żoliborz na Bielany

Zawodnicy dalej pobiegną ulicą Marszałkowską (jezdnia w kierunku placu Bankowego), skręcą w Królewską (zamknięte w godzinach 10:30-12:00), by nią dotrzeć do Krakowskiego Przedmieścia (będzie nieprzejezdne od godziny 10:30 do 12:30). Kolejne ulice na trasie biegaczy to: Miodowa, Bonifraterska i Muranowska (będą zamknięte w godzinach 10:30-12:30). Zawodnicy przebiegną m.in. obok Pałacu Prezydenckiego, placu Zamkowego, a także przez plac Krasińskich.

Kolejna długa prosta poprowadzi zawodników aż na Bielany. Pobiegną ulicami Andersa i Mickiewicza w stronę ronda Ruda (jezdnie w tym kierunku będą zamknięte w godzinach 10:30-12:30). Dalej trasa została wyznaczona ulicami: Rudzką, Lektykarską (nieprzejezdne w godzinach 11:00-13:00), Podleśnią i Gwiaździstą do Wisłostrady.

Szybko Wisłostradą i na Pragę

Na węźle z ulicą Gwiaździstą zawodnicy wybiegną na jezdnię Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku centrum (od godziny 11:00 do 14:00 zamknięta na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Gdańskiego). Przed mostem Gdańskim skręcą w ulicę Krajewskiego. Następnie Jeziorańskiego i Zakroczymską pobiegną do Szymanowskiej (będą wyłączone z ruchu w godzinach 11:00-14:30). Ulicą Słomińskiego dostaną się na most Gdański (w godzinach 11:00-14:30 zostanie zamknięta jezdnia w kierunku Pragi-Północ).

Na prawym brzegu zbiegną na Wybrzeże Helskie i dalej w kierunku Wybrzeża Szczecińskiego (obie ulice będą wyłączone z ruchu w godzinach 11:00-14:30). Z ulicy Okrzei zawodnicy skręcą w Jagiellońską i Zamoyskiego (zamknięte dla ruchu w godzinach 11:00-15:00), potem dotrą do mety na błoniach Stadionu Narodowego.

Ograniczenia w parkowaniu już od piątku

W związku z budową miasteczka biegowego oraz mety zawodów od piątku, 22 marca, nie można wjechać i parkować na błoniach stadionu Stadionu Narodowego. Ograniczenia będą obowiązywały do niedzieli, 24 marca, do końca dnia.

W niedzielę samochodów nie będzie można zaparkować również na ulicach na trasie biegu, ale także wybranych odcinkach dróg na trasach objazdowych. Ograniczenia obejmą m.in.: Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Królewską, Dolańskiego, Mickiewicza, Lektykarską, Wybrzeże Helskie czy Okrzei.

18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawaski - zmiany w ruchu UM Warszawa

Zmiany w komunikacji miejskiej

Trasa biegu będzie zamykana i otwierana etapami. Skróconymi trasami przez cały dzień będą kursowały autobusy linii: 178 (Skorosze – Rondo Daszyńskiego), 222 (Spartańska – Bielańska), 503 (z Natolina Płn. zostanie skierowana na pl. Konstytucji), 518 (Nowodwory – Metro Marymont) i 521 (Falenica – Wiatraczna). O godzinie 8:00 całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie most Poniatowskiego oraz prowadząca do niego aleja Poniatowskiego. Wówczas na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166 i 507.

Potem, od godziny 9:00, sukcesywnie będą zamykane, a po przebiegnięciu uczestników, ponownie otwierane ulice na trasie półmaratonu. Linie autobusowe: 102, 106, 107, 111, 114, 116, 117, 122, 125, 127, 128, 135, 146, 147, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 185, 197, 202, 409, 500, 507, 517 i 520 zmienią swoje trasy.

Podobnie będzie w przypadku tramwajów. Około godz. 7:00 wyłączony zostanie ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich, na moście i alei Poniatowskiego od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Swoje trasy zmienią wówczas tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24.

Kiedy biegacze będą już na trasie, zamknięty zostanie ruch tramwajowy na Żoliborzu, na ulicach: Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Międzyparkowej. Spowoduje to zmiany tras linii: 6, 15 i 18.

Uczestnicy 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, a także New Balance Biegu na Piątkę w niedzielę, 24 marca, na podstawie numeru startowego będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

Zawodnicy na trasie Półmaratonu Warszawskiego (wideo z 2023 roku) Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

W niedzielę także kilka zgromadzeń

W niedzielę, gdy zakończą się utrudnienia związane z imprezami biegowymi, w Śródmieściu odbędą się zgromadzenia i przemarsze.

Jedno ze zgromadzeń ma rozpocząć się o godzinie 12 na rondzie de Gaulle’a. Stamtąd wyruszy przemarsz. Uczestnicy przejdą ulicami Nowy Świat i Świętokrzyską przed budynek przy Jasnej 14/16a. Następnie ulicą Świętokrzyską wrócą do Traktu Królewskiego, by zgromadzenie zakończyć o godzinie 16 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika.

Na godzinę 12.15 zostało zapowiedziane kolejne wydarzenie. Rozpocznie się na placu Piłsudskiego, skąd jego uczestnicy przejdą ulicami: Focha, Moliera, Senatorską, Bielańską, aleją "Solidarności" do Długiej. Koniec zaplanowano na godzinę 13.45.

Na placu Trzech Krzyży, o godzinie 13.30 zbiorą się uczestnicy następnego zgromadzenia. W planach również mają przemarsz. Przejdą ulicą Nowy Świat przed pomnik Mikołaja Kopernika, gdzie zatrzymają się na około pół godziny, a następnie udadzą się Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy. Zgromadzenie potrwa do godziny 19.

"Wszystkie zgromadzenia będą odbywały się pod nadzorem policji. Jeśli poszczególne ulice zostaną wyłączone z ruchu, to na trasy objazdowe, mogą pojechać autobusy linii: 106, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 158, 166, 171, 175, 180, 222, 507, 517" - poinformował ratusz.

Zablokowany może zostać także przejazd przez torowisko na rondzie de Gaulle’a. Wówczas trasami zmienionymi pojadą tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24. Po stronie Ochoty wszystkie te linie zawrócą na placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze tramwaje 7 będą kursowały do Wiatracznej, 9 i 24 do pętli przy alei Zielenieckiej, a 22 pojadą w pętli Wiatraczna, al. Zieleniecka, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl