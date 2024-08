Po zderzeniu z łosiem auto uderzyło w drzewo

Do zdarzenia doszło około godziny 4.45 na ulicy Nasielskiej w miejscowości Poddębie, niedaleko Legionowa. Z ustaleń naszego reportera Artura Węgrzynowicza wynika, że autem podróżowały dwie osoby. Doznały one obrażeń, ale nie było potrzeby transportowania ich do szpitala.