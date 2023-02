Po kolizji kierowca i pasażer uciekli, w aucie były kradzione rejestracje

Sam zgłosił się do komendy

W aucie nie było nikogo, ale mundurowi znaleźli za to komplet tablic rejestracyjnych, które – jak się potem okazało – pochodziły z kradzieży. Szybko ustalono 22-letnigo właściciela bmw, który wraz z pasażerem uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca w niedzielę po południu sam zgłosił się do ostrowskiej komendy i przyznał, że to on był sprawcą kolizji.