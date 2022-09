Początek roku szkolnego w korkach. Budowa tramwaju zablokowała Mokotów

Zaczyna się nowy rok szkolny, ruch będzie większy. Szczególnie odczują to mieszkańcy Mokotowa, gdzie rozpoczyna się budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Większe niż zwykle utrudnienia czekają na Sobieskiego i na Spacerowej. Tramwaje Warszawskie zapewniają, że służby obserwują sytuację i nie wykluczają korekt.

Na Mokotowie i w Śródmieściu rozpoczęły się trzy bardzo ważne inwestycje. Już w styczniu zamknięto wymagający pilnego remontu północny wiadukt Trasy Łazienkowskiej nad Agrykolą. Jeden z objazdów tej popularnej arterii wyznaczono ulicami Waryńskiego, Spacerową, Gagarina i Czerniakowską. Ale w maju ciężki sprzęt pojawił się na Gagarina, gdzie Tramwaje Warszawskie rozpoczęły budowę linii tramwajowej na Sielce, a Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - instalację kolektora mokotowskiego bis.

Wreszcie pod koniec sierpnia, wygrodzono część Sobieskiego, Belwederskiej, Spacerowej i Puławskiej. Rozpoczęła się od lat zapowiadana budowa linii tramwajowej do Wilanowa.

Utrudnienia nawet poza godzinami szczytu

Trzy duże inwestycje w bliskim sąsiedztwie generują korki w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym, które będą jeszcze większe, gdy na dobre rozpocznie się rok szkolny. Sytuację na Sobieskiego i Belwederskiej obserwował w środę rano reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. Wyłączona z ruchu jest tam obecnie jezdnia w kierunku Śródmieścia na odcinku od van Beethovena do Sułkowickiej. Na sąsiedniej jezdni są trzy pasy ruchu: dwa do jazdy w kierunku Wilanowa i jeden w przeciwnym. Kierowcy jadący od strony Wilanowa przesuwali się w żółwim tempie nawet po godzinach porannego szczytu. - Zauważalny jest korek, który tworzy się w kierunku Śródmieścia na odcinku od skrzyżowania z Sikorskiego do Chełmskiej. W tej chwili na tym odcinku nie są prowadzone żadne prace - przekazał nasz reporter.

Korki na Sobieskiego po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu Korki na Sobieskiego po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Korki na Sobieskiego po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Korki na Sobieskiego po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Korki na Sobieskiego po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Korki na Sobieskiego po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Korki na Sobieskiego po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Jak zaobserwowaliśmy, w porannym szczycie, zazwyczaj po godzinie 8, uciążliwy zator tworzy się też na Gagarina w kierunku Belwederskiej. Kierowcy zwalniają już na wysokości Stępińskiej. Kolejne problematyczne miejsce to ulica Spacerowa. Tam zamknięto całą nitkę w kierunku Puławskiej. Kierowcom pozostawiono po jednym pasie w każdym kierunku na sąsiedniej jezdni. W popołudniowym szczycie pas w kierunku Mokotowa stoi na odcinku od Gagarina aż po Waryńskiego.

Niektórzy próbują ominąć utrudnienia jadąc Wisłostradą, ale tam czeka na nich kolejna pułapka - wygrodzone fragmenty jezdni związane z remontem kolektora na deszczówkę.

Organizacja prac nie ułatwia też omijania korków rowerzystom. Wygrodzony został fragment drogi rowerowej wzdłuż Sobieskiego. Nie mają też już możliwości przejazdu Spacerową w górę.

"Nie można wykluczyć kolejnych zmian"

Jak zapewnia Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich, utrudnienia są pod kontrolą miejskich służb. - Wraz z wykonawcą wprowadzamy na bieżąco poprawki, które wynikają z obserwacji w terenie. Chodzi czasem nawet o niewielkie korekty, które mogą zapobiec blokowaniu ruchu. Przypatrujemy się, jak kierowcy reagują na nowe oznaczenia. Współpracujemy z miejskimi drogowcami i oczywiście nie można wykluczyć kolejnych zmian - mówi Dutkiewicz.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich wyjaśnia, że prace zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie to przede wszystkim roboty rozbiórkowe. - Wykonawca, czyli firma Budimex, zacznie od frezowania nawierzchni asfaltowych. Na Puławskiej zajmie się demontażem sieci siec trakcyjnej na odcinku Madalińskiego do pl. Unii Lubelskiej. Chwilę później wystartuje rozbiórka torów i małej architektury. Kolejne prace to dalsze zabezpieczenie drzew i zieleni. Równolegle powinny rozpocząć się prace nad wykopami z lokalizacją uzbrojenia podziemnego. Przebudowa podziemnych instalacji, to będzie pierwsze zadanie jakie czeka wykonawcę - wskazuje Dutkiewicz.

Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Korki przy nowych inwestycjach na Mokotowie | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Tramwaj do Wilanowa

Nowa trasa zacznie swój bieg na ulicy Puławskiej przy ulicy Goworka. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku Dolnego Mokotowa tramwaj pokona Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto ulicami Belwederską i Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie około 25 minut. Ratusz zaznacza, że to o wiele krócej niż pokonanie tej samej trasy samochodem – kierowcy w godzinach szczytu obecnie muszą przeznaczać na to nawet 45 minut.

Za realizację inwestycji odpowiada firma Budimex. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r. Łączna wartość robót budowlanych to ponad 685 milionów złotych.

Tramwaj do Wilanowa na wizualizacjach UM Warszawa

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl