"Po spożyciu" zmieniał koło na drodze ekspresowej. Został potrącony. Drugi kierowca też był po alkoholu

Do wypadku doszło na trasie Warszawa - Lublin. Kierowca potrącił mężczyznę, który zmieniał koło. Poszkodowany został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak informuje tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, do wypadku doszło na wysokości miejscowości Gadka w powiecie otwockim, na jezdni trasy S17 w kierunku Warszawy. Policja potwierdza. - W piątek, tuż przed północą na ok. 23 kilometrze trasy S17 kierowca fiata został potrącony w trakcie zmieniania koła. Kierowca peugeota oddalił się z miejsca zdarzenia. Poszkodowany został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala - przekazał nam w sobotę rano Jarosław Florczak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.