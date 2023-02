Spowodował wypadek, uciekł, zostawiając rannego. Policja: był pijany, miał zakaz prowadzenia

Jak podała młodsza aspirant Magda Zarembska, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, do zdarzenia doszło w niedzielę. Około godziny 21.20 dyżurny z ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowośi Pniewo-Czeruchy, na drodze wojewódzkiej numer 615.

- Policjanci, którzy udali się na miejsce zdarzenia ustalili, że 25-letni mieszkaniec Ciechanowa, kierując samochodem osobowym marki Fiat, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu i dachował. Z mężczyzną podróżował 24-letni pasażer, który z obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. Sprawca wypadku nie udzielił pomocy rannemu pasażerowi i uciekł z miejsca zdarzenia - opisała w komunikacie policjantka.

Odnaleziony po kilkunastu minutach

Funkcjonariusze Wydziału ruchu drogowego ciechanowskiej komendy już po kilkunastu minutach odnaleźli 25-latka. - Badanie stanu trzeźwości wykazało, że jest on pijany, miał prawie 1,5 promila w organizmie. Ponadto okazało się, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci przewieźli go do policyjnego aresztu - wskazała Zarembska.