Zjechał nagle na przeciwległy pas, potem na chodnik. Kilka sekund wcześniej stała tam kobieta z dzieckiem

- Mężczyzna wykazał się wyjątkowo bezmyślnym zachowaniem. Nie pomyślał o tym, że mógł doprowadzić do tragedii - zwróciła uwagę rzeczniczka płońskiej komendy Kinga Drężek-Zmysłowska. - Policjanci szybko ustalili właściciela auta, a zarazem kierowcę. Okazał się nim 24-letni płońszczanin, dostawca posiłków. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej na terenie miasta. Za niebezpieczną jazdę i popełnione wykroczenia funkcjonariusze ukarali go mandatami w kwocie trzech tysięcy złotych i dziesięcioma punktami karnymi - poinformowała