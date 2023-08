Potrącił ojca z pięcioletnim synem i odjechał

Samochód, który w miejscowości Gościmin Wielki potrącił kilka dni temu 35-latka i jego pięcioletniego syna to prawdopodobnie opel. Policja wciąż poszukuje kierowcy, który odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Ranny mężczyzna przebywa nadal w szpitalu. Chłopiec wrócił już do domu.

Na prostym odcinku drogi

Do wypadku doszło 27 sierpnia wieczorem w miejscowości Gościmin Wielki w gminie Nowe Miasto, gdy na prostym odcinku drogi, jadący od strony miejscowości Modzele-Bartłomieje samochód osobowy potrącił idących poboczem 35-latka i jego pięcioletniego syna.

ZOBACZ TAKŻE: Potrącił dziewczynkę na hulajnodze i odjechał, bo "mu się spieszyło". Znaleźli kierowcę, czeka go wizyta w sądzie. Obaj poszkodowani z obrażeniami ciała trafili do szpitali. Dziecko zostało przetransportowane do placówki medycznej śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu wypadku policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków zdarzenia.