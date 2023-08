Potrącił dziewczynkę na hulajnodze i odjechał, bo "mu się spieszyło". Znaleźli kierowcę, czeka go wizyta w sądzie

Do potrącenia 11-latki doszło 15 sierpnia wieczorem na ul. Północnej w Płońsku. Kierowca osobowego opla, jak informowała wówczas policja, po kolizji, do której doprowadził wyjeżdżając z parkingu, wysiadł na chwilę z auta i po krótkiej rozmowie z pokrzywdzoną wsiadł do niego z powrotem, po czym odjechał, "twierdząc, że się spieszy".