Nie zdjęli nogi z gazu, słono za to zapłacą i odpoczną od prowadzenia aut

Stracili prawo na trzy miesiące i zapłacą od 1,5 do dwóch tysięcy złotych za to, że w terenie zabudowanym jechali z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę.

Apel o rozsądek na drodze

- Wszystkie te osoby zostały ukarane wysokimi mandatami oraz punktami karnymi. Dla przedziału przekroczenia prędkości od 51 do 60 km/h kwota mandatu karnego wynosi 1500 złotych i 13 punktów karnych, natomiast przekroczenie prędkości o 61 do 70 km/h to mandat karny w wysokości już 2000 złotych i 14 punktów. Kierowcy stracili też prawo jazdy trzy miesiące – informuje w komunikacie kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji. - Apelujemy do kierowców o rozsądek i rozwagę oraz przestrzeganie ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i ma wpływ na skalę ich skutków - dodaje.