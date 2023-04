Starosta kierował po pijanemu, chcą jego dymisji. "Poniosę pełne konsekwencje swojego czynu"

Staroście płockiemu Sylwestrowi Z. ma wkrótce zostać przedstawiony zarzut kierowania samochodem po pijanemu. Polityk przeprosił za zaistniałą sytuację oraz wyraził nadzieję, że odbuduje zaufanie do siebie. Z kolei radni powiatowi PiS złożyli wniosek o odwołanie starosty, podkreślając jego niehonorowe zachowanie.

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Nowe Gulczewo pod Płockiem, gdy - jak informowała policja - na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że trasą tą jedzie opel, który nie zachowuje prostego toru jazdy. Badanie na zawartość alkoholu wskazało u kierowcy 1,3 mg/l w wydychanym powietrzu (ok. 2,6 prom. w organizmie).

"Zamierzam współpracować z instytucjami, które będą wyjaśniały tę spraw"

- W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce 6 kwietnia w godzinach porannych, a w którym brałem udział, chciałem was dzisiaj bardzo mocno przeprosić za zaistniałą sytuację - powiedział w środę Sylwester Z., zwracając się m.in. do radnych, współpracowników, i jak podkreślił, do mieszkańców powiatu płockiego.