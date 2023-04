Jechał zygzakiem, został zatrzymany do kontroli. Śledztwo prokuratury w sprawie starosty płockiego

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Nowe Gulczewo pod Płockiem, gdy - jak informowała policja - na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że trasą tą porusza się opel, który nie zachowuje prostego toru jazdy. Policja nie ujawniła wówczas danych kierującego, natomiast media podawały, że był to starosta płocki.

Prokurator Rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska przekazała we wtorek, że oplem kierował "wysoki funkcjonariusz starostwa powiatowego w Płocku". Dopytywana czy chodzi o starostę płockiego Sylwestra Z., odpowiedziała: "na tak zadane pytanie mogę to potwierdzić, także co do funkcji".